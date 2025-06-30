Лукашенко в 2020 году учёл главную ошибку Януковича – украинский политолог

Во время Беломайдана в 2020 году президент Белоруссии Александр Лукашенко не стал совершать роковой ошибки Януковича – идти на переговоры с протестующими.

Об этом на канале «Филипповский 13» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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