Лукашенко: В Америке меня не хватает, чтобы подсчитать рейтинг Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал своего американского коллегу Дональда Трампа за «нагромождение ненужных эпатажных заявлений».
Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Навфалю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В шутку говорю: там в Америке меня не хватает. Я бы Трампу прямо в глаза сказал, как нельзя делать. Слишком много заявлений, которые не надо было озвучивать», – сказал Лукашенко.
Он считает, что новой американской администрации нужно «остыть, успокоиться и заниматься добрыми внутренними делами», для которых Бог уберег Трампа во время покушения.
«Откровенно говоря, нам это выгодно, чтобы США столкнулись с ЕС. Но зачем вы делаете это таким образом? Сделайте это спокойно. Не надо пылить, не шумите. Это ваши союзники. Они делали все, что вы им приказывали. Или в отношении Украины. Что это за заявления: 4% у Зеленского. Никогда такого не было. 14-17% было и есть сейчас. Никаких 57%, о которых он говорит. Он эти выборы проиграет», – сказал Лукашенко.
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