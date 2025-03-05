Лукашенко: В Америке меня не хватает, чтобы подсчитать рейтинг Зеленского

Елена Острякова.  
05.03.2025 13:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 238
 
Белоруссия, Дзен, Политика, США, Украина


Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал своего американского коллегу Дональда Трампа за «нагромождение ненужных эпатажных заявлений».

Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Навфалю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал своего американского коллегу Дональда Трампа за «нагромождение ненужных эпатажных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«В шутку говорю: там в Америке меня не хватает. Я бы Трампу прямо в глаза сказал, как нельзя делать. Слишком много заявлений, которые не надо было озвучивать», – сказал Лукашенко.

Он считает, что новой американской администрации нужно «остыть, успокоиться и заниматься добрыми внутренними делами», для которых Бог уберег Трампа во время покушения.

«Откровенно говоря, нам это выгодно, чтобы США столкнулись с ЕС. Но зачем вы делаете это таким образом? Сделайте это спокойно. Не надо пылить, не шумите. Это ваши союзники. Они делали все, что вы им приказывали. Или в отношении Украины. Что это за заявления: 4% у Зеленского. Никогда такого не было. 14-17% было и есть сейчас. Никаких 57%, о которых он говорит. Он эти выборы проиграет», – сказал Лукашенко.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить