Лукашенко в антироссийской предвыборной игре рискует перехитрить сам себя

17.06.2020, Москва, Елена Острякова

Кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико, которого Александр Лукашенко как своего главного соперника пытается представить как ставленника олигархов «Газпрома», стремящихся захватить лакомые объекты экономики, ранее имел «плотный контакт с белорусской правящей элитой».

Об этом пишет телеграм-канал «Политбюро 2.0» российского политолога Евгения Минченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Его политические взгляды отнюдь не пророссийские. Это классический белорусский национализм, причём достаточно радикальный, вплоть до рассуждений о правильном и неправильном генофонде. Бабарико – сторонник выхода Беларуси из ОДКБ и военного союза с Россией. Это взгляды не могут быть поддержаны ни одной российской госкомпанией и, тем более, российским руководством», – написал Минченко.

Он считает, что Бабарико является «продуктом внутриэлитного раскола в Беларуси». Политолог указывает, что основная информационная поддержка экс-банкира идёт со стороны прозападных информресурсов.

«Натягивание на Бабарико ярлыка «пророссийского кандидата» может создать для Лукашенко проблемы с поддержкой пророссийских избирателей, в условиях консолидации прозападного лагеря», – резюмирует Минченко.