«Лукашенко в автозак» – украинские наци осадили посольство Белоруссии 

07.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несколько десятков украинских националистов устроили под посольством Белоруссии в Киеве митинг в поддержку белорусских протестующих, в ходе которого потребовали от Александра Лукашенко отказаться от должности президента.

Соответствующую видеозапись опубликовал на своем YouTube-канале киевский активист Владимир Кошовенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мероприятие приурочили ко «дню белорусской воинской славы», который отмечается русофобами Восточной Европы 8 сентября в честь «победы» войска Великого княжества Литовского над русской армией в 1514 году (Битва под Оршей).

Украинские националисты нашли в событии пятисотлетней давности, произошедшем в начале Русско-Литовской войны (1512-1522 года), большую победу. Они заявили, что Битва под Оршей якобы спасла Европу от порабощения Россией.

«Битва под Оршей состоялась 506 лет назад, и там московскому войску противостояло объединённое войско белорусов, украинцев, поляков и литовский, которых вёл наш, украинский князь Константин Острожский.

И эта историческая параллель ещё раз подчёркивает, что только вместе. Прошло 500 лет, а всё то же самое – украинцы, поляки, белорусы и литовцы противостоят московской орде. И скажу вам честно – тогда Битва под Оршей определила судьбу Европы, потому что после неё Москва более ста лет не зарилась на наши земли. Потому пока мы будем вместе – мы победим, как тогда, так и сейчас», – сказала одна из участниц.

После проведения «исторических параллелей» националисты перешли к традиционной программе – почтили минутой молчания погибших на протестах в Минске, зажгли фаера, поскандировали украинские и белорусские националистические лозунги. Также они потребовали от Александра Лукашенко покинуть пост президента Белоруссии, крича «Лукашенко в автозак» и «Лукашенко, уходи!».

На акцию привели детей и дали им в руки плакаты.

Кроме того, радикалы захотели установить в Киеве памятники белорусам, погибшим на протестах в Минске.

«В Киеве есть улица Белорусская». Я думаю, будет справедливо, если мы инициируем обращение к киевской власти, чтобы на этой улице были памятники тем белорусам, которые положили жизнь за нашу и вашу свободу», – заявили митингующие.