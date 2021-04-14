Лукашенко в Баку поздравил Армению с потерей Карабаха и затарился нерусской нефтью

14.04.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил с официальным визитом Азербайджан. Он договаривался с коллегой Ильхамом Алиевым о покупке нефти и продаже оружия.

Первые поставки азербайджанской нефти в Белоруссию пошли в прошлом году, когда Лукашенко не договорился с Россией. Даже после тяжелейшего политического кризиса, в котором белорусского президента поддержала только Москва, он не собирается отказываться от «альтернативной» дорогой нефти. Ее поставки возрастут в этом году с 800 тыс тонн до миллиона. Лукашенко подчеркнул, что «мы никому не мешаем».

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«Нам, может быть, я сегодня утром подумал, следует рассмотреть вопрос углубления наших отношений именно в этой сфере, очень, конечно, тонкой и щепетильной в силу того, что Беларусь расположена в эпицентре экономических, политических событий. Но нет нерешаемых вопросов», – сказал Лукашенко.

Он также пообещал продолжить поставки оружия в Азербайджан.

«Что касается ВПК, здесь бывший министр обороны Белоруссии, ныне посол. Любое требование посла в сфере ВПК будет реализовано. В тех сферах, которые мы можем и которые нужны нашим друзьям в Азербайджане», – сказал Лукашенко.

Кроме того, он собирается продавать Азербайджану вакцину «Спутник», которую Белоруссия производит по переданной Россией технологии.

Лукашенко рассчитывает получить от Алиева заказы на работы в послевоенном Нагорном Карабахе. Это выглядит довольно циничным, если вспомнить, что Белоруссия и проигравшая войну Армения союзники по ОДКБ.

Белорусского президента этот факт нисколько не смущает. Он поздравил азербайджанский и армянский народы «с окончанием трагедии, которая длилась 30 лет».

«Я всегда задавал вопрос: в Карабахе люди счастливы, что они живут под этим гнетом. Эту проблему нужно как-то решать. Сегодня я действительно хочу поздравить народ Азербайджана, и народ Армении с окончанием этого печального периода в их истории. Президент- молодец. Он сказал: мы хотим перевернуть эту страницу. Дай Бог, чтобы выровнялась эта беда, чтобы не было осколков в душе у армянского и азербайджанского народов», – сказал Лукашенко.

Он считает, что «Азербайджан сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты».

«Вы как истинный друг белорусского народа понимаете, что впереди много тяжелой работы по восстановлению жизни на возвращенных территориях. Вы должны знать, что в Белоруссии ваши надежные друзья. Если мы договоримся, то всегда реализуем наши договоренности», – сказал Лукашенко.

Бежавший в Киев белорусский политолог Игорь Тышкевич напоминает, что 70% азербайджанских ПВО и средств борьбы с беспилотниками были поставлены из Белоруссии. Именно поэтому в минувшей войне не было примеров удачных армянских атак с воздуха. Тышкевич полагает, что Белоруссия будет продолжать поставлять оружие в Азербайджан. Более того, эта страна вместе с Турцией может профинансировать создание новых образцов вооружений. Турция уже купила у Белоруссии технологию создания беспилотных вертолетов.

По его мнению Лукашенко хочет «продемонстрировать так называемый восточный поворот».

«Стоит учитывать две вещи: оружие и тень, с одной стороны, Эрдогана, с другой, Путина над этой встречей. Турция – это региональная держава, которая имеет интерес в акватории Черного моря и, в том числе, в Белоруссии… Президенты будут говорить о мирном строительстве, о восстановлении территорий. Реальные договоренности будут более интересными. Вопрос в том, какая часть из них будет публичной, и какое количество белорусских компаний ВПК будет задействована на азербайджанских контрактах. Я оцениваю пределы этого сотрудничества от 4 до 7 миллиардов», – сказал Тышкевич в своем видеоблоге.