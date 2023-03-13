Лукашенко в Иране: Бандеровцы шлют проклятия из Киева

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил сегодня Иран и провел переговоры с президентом страны Эбрахимом Раиси. В последний раз Батька был в Тегеране в 2006 году.

Лукашенко назвал Иран «колыбелью одной из самых продвинутых в коммерческом и культурном плане цивилизаций, через территорию которой проходили торговые пути задолго до того, как была открыта Америка».

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«Говоря современным языком, ваши предки знали о логистике, экспорте, транзите гораздо больше тех, кто более сорока лет душит вашу страну санкциями и пытается насаждать так называемые демократические ценности. Они, видимо, только забыли, что у каждого народа есть свои ценности, которые вытекают из его культуры, образа жизни, воспитания, религии, и с этими ценностями надо считаться. Именно в этом залог мирного сосуществования. Там, где об этом забывают, начинаются войны», – сказал Лукашенко.

В ответ президент Ирана заявил, что белорусско-иранские отношения в последние два года действительно продемонстрировали прорыв.

По итогам переговоров Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы. Президент Белоруссии заверил, что Минск сделает все необходимое для выполнения подписанных договоренностей.

«В общем объеме я могу оценить нынешний визит, если мы реализуем все наши договоренности, в рамках $100 млн. Мы едины во мнении с президентом Ирана, что санкции – это время возможностей. Для нас очень важно не потерять это время», – заявил Лукашенко.

Он пригласил Эбрахима Раиси совершить визит в Минск в удобное время.

Лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич считает: главное, что объединяет Белоруссию и Иран, это западные санкции.

«В 79 году произошла Исламская революция. И в результате этой революции американцев выбрасывают из Ирана. С этих лет – 4000 санкций: за то, что хотят жить самостоятельно, хотят жить своим умом, не хотят отдавать свою нефть. Для Беларуси какой урок? Первое: 4000 санкций. Страна развивается, не надо санкций этих бояться. Второе: изоляция Ирана не получилась. Вот нас, Россию и Беларусь, хотят изолировать. Так Иран в худшем положении», – сказал Гайдукевич в интервью «Альфа Радио».

Ведущий белорусского госТВ Григорий Азарёнок убеждает, что власти Ирана видят в Лукашенко близкого идейного лидера.

«Иран преисполнен достоинства, веры в свои силы, святость своей независимости. И принимать у себя он будет только того, кого уважает, кого считает равным по силе, стойкости и верности идеалам».

А вот традиционный критик Лукашенко профессор либеральной ВШЭ Андрей Суздальцев как всегда скептически комментирует визит.

«Товарооборот между Ираном и Беларусью в прошлом году вырос в 3 раза и достиг 100 миллионов долларов. (Сто миллионов, Карл!). Это оборот средней московской фирмы… Ничего кардинального системообразующего, никакой геополитической геометрии, а в основном проблема санкций. Денег не дали и не дадут».

А на Украине поездку Лукашенко комментируют с нескрываемой злобой.

«Один сателлит России будет говорить с другим сателлитом России, как помочь России убивать украинцев. Комментарий простой. Иран будет свободным. Беларусь будет свободна. А где будет висеть Лукашенко, вы знаете», – пишет, упиваясь безнаказанностью, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.