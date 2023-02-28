Лукашенко: В конфликте виновата Украина, а не Россия

Конфликт на Украине был неизбежен после того, как официальный Киев годами издевался над собственным населением, а после 2014-го развязал с ним войну.

Об этом в интервью китайским журналистам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Лукашенко, начав спецоперацию, Россия действовала на упреждение.

«Мы говорим о причинах этого конфликта, но большое видится на расстоянии, как у нас говорят. И для того. Чтобы оценить причины этого конфликта, должно пройти определенное время. Это чисто в китайском стиле – никогда не надо торопиться. Придет время – мы расставим все точки над i. Но я абсолютно согласен с президентом Путиным, который говорит о том, что первопричины не лежат в России. Издевательства над русскоязычным населением, над людьми, которые говорят по-русски, над русским языком, они до 14-го года были. И это все нагнеталось западными государствами. Естественно, ни одна страна – ни Америка, ни Китай не позволили бы издеваться над своими соотечественниками, над людьми, которые говорят на русском языке и живут по русским обычаям, принимают русскую культуру. Тем более, оскорбления доходили до самого президента России со стороны Украины, и всего российского руководства. Там целый клубок. Причина там, в 14-15 году», – сказал президент.

«Не торопитесь. Придет время, и вы оцените, кто прав, кто виноват. Некоторые в России говорят: «Россия несколько поторопилась, начав эту военную операцию». А я скажу, что она была неизбежна. Конфликт в Украине был неизбежен. Если бы Россия не упредила эту войну со стороны Украины… теперь понятно, кто был заинтересован в этой войне, и кто ее начал… если бы Россия не упредила действия Украины, да и всего Запада с территории Украины, последствия бы были более тяжелыми», – заявил Лукашенко.