Лукашенко в ОДКБ пожаловался на Запад, уходом к которому он шантажировал Россию

02.12.2020, Москва, Максим Карпенко

Александр Лукашенко, еще недавно шантажировавший Россию «многовекторностью» и активизацией сотрудничества с Западом в случае отказа Москвы от новых экономических преференций, на сегодняшнем саммите ОДКБ принялся жаловаться на действия Польши и стран Прибалтики, поддерживающих протесты в Минске.

«Беларусь в 20-м году испытывает на себе откровенное вмешательство во внутренние дела, в том числе через провоцирование гражданского недовольства. Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуры, изменить морально-нравственную основу нашего общества. Сейчас уже нет сомнений, что на кону стояли и до сих пор стоят гражданский мир и целостность нашей Белоруссии. При том, нам предлагают поменять власть, законы и социальное ориентирование с особой формой циничности. Уже даже не прячутся эти предложения за какие-то дипломатические формулировки. Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Белоруссии. Причем, мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе», – пожаловался Лукашенко.

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Президент России Владимир Путин, комментируя эти слова белорусского лидера, призвал к переговорам со всеми белорусскими силами.

«Ситуация, с которой Белоруссия столкнулась, не могла не вызывать у нас обеспокоенности. Естественно, в любой стране… довольно часто возникают напряжения и даже конфликты. Это было и в Белоруссии. Не это беспокоит – беспокоит действительно вмешательство извне: финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка. Надо дать, в конце-концов, народам самим разобраться в вопросах, которые представляют для них особый интерес.

Я очень надеюсь, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно, без всяких резких движений выстроить и диалог внутриполитический со всеми политическими силами, и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и вмешательства извне», – сказал Путин.