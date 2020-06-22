Лукашенко в спешке формирует личные войска для удержания власти

22.06.2020, Москва, Максим Карпенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко создает частную армию, которая должна будет отстоять его результаты на выборах, запланированных на 9-е августа. Это говорит о том, что он не верит государственным силовикам, которые не будут выступать в поддержку президента, и готовится стать во главе хунты.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Андрей Суздальцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В любом варианте он вылетает. Даже если он возьмет и выставит войска, во-первых, войска за ним не пойдут. Он подписал сегодня указ о какой-то частной компании… частной, охранной, которая имеет право на оружие. То есть, он силовикам не верит, он собственную армию создает, понимаете? Собирается отбиваться.

Но даже так, силовики ему помогли, подавили всех, 9-го августа получил он (победу) и тому подобное. Это хунта, потому что он тут зависит от силовиков уже. Он уже не может в одиночку править, они ему обеспечили.

А им терять нечего, они с него там душу вынут. Не будет той старой Белоруссии, нет уже этого режима и нет уже того самого Лукашенко, все, в любом формате», – заявил Суздальцев.