Лукашенко в восторге от российско-украинского конфликта

15.06.2020, Киев, Игорь Петров

Несмотря на то, что Москва и Киев ввели друг против друга санкции, Минск только выигрывает от этого, поскольку продолжает экономическое сотрудничество с Украиной.

Об этом в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» заявил политолог Евгений Филиндаш.

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«Лукашенко не договорился с Россией об условиях дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства. Он не хочет идти на те уступки, которые от него хочет Россия, которые касаются более тесной политической интеграции, Россия – на те уступки, которые от нее хочет Лукашенко в отношении цен на энергоносители», – сказал Евгений Филиндаш.

При этом Белоруссия сохраняет торговые и экономические отношения с Украиной, несмотря на взаимные российско-украинские санкции.

«Лукашенко стремится извлечь выгоду для Белоруссии. Для него даже выгодно то, что отношения России и Украины испорчены. Транспортные и торговые потоки между Украиной и Россией теперь проходят через Белоруссию благодаря тому, что эти страны ввели друг против друга санкции. Белорусская экономика только выигрывает от этих санкций. Поэтому Лукашенко продолжает экономическое сотрудничество с Украиной», – заявил политолог.

Отметим, что существовавшая последние шесть лет «выгодная схема» начинает давать сбои, так как Лукашенко сам окончательно испортил отношения с Москвой, чем уже начинает пользоваться Россия, замещая Белоруссию, в частности, на украинском рынке нефтепродуктов.