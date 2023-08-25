Лукашенко в восторге от «Вагнера»

Елена Острякова .  
25.08.2023 22:52
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация


Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит проблем в дислокации бойцов ЧВК «Вагнер» у себя в стране.

Об этом он сегодня заявил журналистам при посещении БГУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит проблем в дислокации бойцов ЧВК «Вагнер» у себя...

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«Я не сижу на пороховой бочке, искренне вам говорю. Нет такого настроения ни у кого. Тем более, я же смотрю за нашими военными. Может: вот, приехали, нас учат. С удовольствием. Карпенков их держит, никуда не отпускает. Он с них вытягивает все. Спецподразделения и силы специальных операций с большим удовольствием впитывают все, что они говорят.

Они и меня убедили, что это другая война, и мы к ней должны быть готовы. Они нам это все показывают: беспилотники, тактическое оружие», – похвастался Лукашенко.

«Вагнеров» он аттестовал крайне высоко.

«Я опасался. Читал же журналистов писания: это зеки, такие-сякие. Да они и через дорогу бабушку переведут, и в магазине сдачу не берут. Удивительные люди. Железная дисциплина у тех, кто у нас сейчас расквартирован. Слушай, волков бояться – в лес не ходить. Мы же их держим не ради удовольствия, а ради пользы», – заключил Лукашенко.

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