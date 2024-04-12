Лукашенко: в ВСУ найдутся желающие пойти на переговоры с Россией

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Среди украинских военных есть трезвомыслящие люди, согласные на переговоры и компромисс с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве.

«Думаю, Владимир Владимирович, такой момент, меня чутьё никогда не обманывало, такой момент, что Ваши инициативы на мирное урегулирование конфликта найдут отклик на Украине. Найдут. У военных найдут, как ни странно. Я готов с Вами вместе встать плечом к плечу и работать в этом направлении», – цитирует Лукашенко пресс-служба Кремля.

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Батька полагает, что нанесенный удар по украинской энергетике должен отрезвить часть украинских элит.

«Думаю, что на Украине обезумевших много людей, но не все. Я думаю, они это услышали и увидели. Думаю, что будет какой-то отскок у них в этом плане», – сказал Лукашенко.

Он подтвердил, что Россия действовала гуманно, однако у Киева есть время на мирные переговоры до наступления холодов.

«Что касается энергетики и нанесения ударов. Я помню этот разговор, и даже Вас упрекали в России: вот почему там, надо бить по этим болевым точкам, по энергетике. Вы тогда сказали, может, не по-военному: слушайте, людей жалко – в детских садиках, в школах; если энергетика на Украине рухнет, пострадают дети и люди. Эти удары по чувствительным точкам в России – так и ответ соответствующий… . Не надо это делать и эскалацию эту усиливать, потому что лето проходит быстро, зима, а это опасное дело», – сказал Лукашенко.