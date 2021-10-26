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26.10.2021 19:45 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Идиотизм, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Лукашенко в знак протеста обильно обрызгал голову дезинфектором

Президент Белоруссии возмутился тем, что его заставили надеть санитарную маску при посещении больницы в...

Президент Белоруссии возмутился тем, что его заставили надеть санитарную маску при посещении больницы в городе Лиды.

Сначала он надел маску вверх ногами, потом отказывался обжимать проволоку по форме носа. А когда предложили обработать руки дезинфектором, нервы у Лукашенко не выдержали и он демонстративно обрызгал жидкостью всю голову. Его недовольство обрушилось на голову министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.

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«Пиневича в следующий раз с собой не берем», – ворчал Лукашенко.

Когда он со свитой прошел в следующее помещение, то тут же спустил маску. Ему сделали замечание.

«Тут же нету никого», – недоумевал Лукашенко.

На прошлой неделе он отменил режим обязательного ношения масок, которые назвал «намордниками». При этом досталось все тому же Пиневичу.

При этом Лукашенко искренне не понимает, почему его считают ковиддиссидентом.

«Уже дошли до того, что Лукашенко – это ковиддиссидент главный. Любая болезнь – в голове. Если только ты начал переживать по поводу этой болезни, умножай на 10. Течение болезни зависит от конкретного человека. Человек человеку рознь», – рассуждал Лукашенко.

Белорусский президент против обязательного вакцинирования. Сам он якобы еще не привился и собирается вакцинироваться только белорусской вакциной, которая, как выяснилось, будет готова только к 2023 году.

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