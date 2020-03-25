Лукашенко ведет партизанскую войну против коронавируса

25.03.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские власти сегодня в очередной раз заявили, что не намерены вводить карантин в учебных заведениях. Сделали они это, что весьма символично, практически одновременно с тем, как Владимир Путин отправил всех россиян по домам на неделю.

«С учетом мониторинга ситуации, введение карантина в университетах, колледжах и других учреждениях образования нецелесообразно. Учебный процесс идет, и идет эффективно. Никакой необходимости в карантине мы сегодня не видим», — сказал начальник главного управления высшего образования белорусского минобраза Сергей Касперович вовремя онлайн конференции со студентами.

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Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник пояснил, что первая попытка карантина в Белорусской техническом университете, где был выявлен первый заболевший, оказалась неудачной. Студентов попросили остаться в Минске под наблюдением и заниматься дистанционно. Вместо этого они разъехались по домам, подвергая опасности своих бабушек и дедушек и затрудняя отбор тестов на коронавирус. В результате те, кто уже дома заболел, осложнили работу провинциальных медиков. Тесты все равно возили в Минск, а это лишние затраты.

В итоге власти разрешают и даже рекомендуют студентам посещать столовые, спортзалы и даже заниматься любовью.

Школьников тоже не отправили на карантин. Более того, даже на каникулах для них повсеместно откроются лагеря. Отменили только республиканский этап олимпиад по разным предметам.

Мало того, Белоруссия на сегодня единственная страна Европы, где продолжают идти футбольные матчи. Это привело к тому, что в условиях контентного голода – права на трансляцию национального матча выкупили несколько зарубежных телекомпаний. В том числе российское «МатчТВ».

«Главное – не паниковать. Я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом от того, что происходит в средствах массовой информации. От психоза будут все остальные болезни. Мы используем китайский опыт, чтобы на предельно допустимом для нас уровне пройти пик. Выдержим до православной Пасхи – значит, жить будем», – заявил на днях президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Такую «партизанскую» тактику борьбы с вирусом не приемлет прозападная белорусская оппозиция, которая требует карантина «как в Европе». Прозвучали замечания и из России.

«Сейчас Лукашенко игнорирует риски пандемии, но что он будет делать, когда миллионы белорусов заболеют, и зараза хлынет, в том числе, в Россию? Это же безответственная политика для политического лидера европейской страны. Остановитесь, Александр Григорьевич, пока не поздно!», – написал в своем телеграм-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский, с которым Лукашенко пикируется уже вторую неделю.

Бежавший из Белоруссии на Украину политолог Игорь Тышкевич полагает, что тактика Лукашенко имеет свои резоны. Уровень здравоохранения в Белоруссии достаточно высок, чтобы полностью блокировать заболевших и подозреваемых, не вводя тотальных мер защиты и не останавливая экономику. Так, после выявления первого инфицированного (студента из Ирана) 200 его контактов были выявлены и изолированы в течение 24 часов.

«Это как в том анекдоте: вам «шашечки» или поехать. В Беларуси выбрали поехать. При том, что значительная часть населения не вдается в детали. (Это) для таких людей заявления Лукашенко о том, что трактор лечит», – сказал Тышкевич.

При этом он признает, что при 1500-1700 заболевших Белоруссия все-таки будет вынуждена ввести карантин.

На поверку даже без введения карантина белорусский минздрав уже испытывает финансовые трудности. Уже открыт благотворительный счет, граждан просят скинуться на «проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий и содействие деятельности в области охраны здоровья населения в рамках работы по выявлению и лечению пациентов с COVID-19».