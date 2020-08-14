Лукашенко вернул всех захваченных россиян-«вагнеровцев» на Родину

14.08.2020, Москва, Елена Острякова

32 россиянина, неправомерно задержанные белорусскими силовиками в конце июля, вернулись в Россию.

Об этом сообщает Генпрокуратура РФ на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В соответствии с ходатайством Генерального прокурора Российской Федерации Краснова И.В. от 05.08.2020 в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, тридцать два гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли Государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что передача российских граждан была осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и Белоруссии, в тесном взаимодействии органов прокуратуры обеих стран.

«32 парня, задержанных в Беларуси, освобождены, они возвращаются в Россию. Это очень хорошие новости», – написал в своем телеграм-канале близкий к белорусскому президенту политолог Алексей Дзермант.

Напомним, 32 сотрудника частного охранного предприятия, опоздавшие на самолет, были задержаны в санатории под Минском.

Всех их белорусские власти назвали членами частной военной компании «Вагнер» и обвинили в намерении дестабилизировать обстановку. Позже выяснилось, что все это было спланированной провокацией СБУ. Однако сами белорусские власти об украинской провокации ничего так и не заявили.

«Это очень хорошая новость. Но освобождение не снимает вопрос о глубине союзнических отношений РФ и РБ», – прокомментировал новость в своем телеграм-канале российский военкор Евгений Поддубный.