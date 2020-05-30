Лукашенко везде мерещатся козни Москвы

30.05.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в пятницу перед рабочими Минского тракторного завода (МТЗ), грубо раскритиковал своих наиболее заметных конкурентов, претендующих на участие в президентских выборах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико он обвинил во лжи за то, что тот заявил, будто кто-то из участников гонки предложил ему пост премьер-министра. Из контекста было понятно, что предложение поступило не от действующего президента, но Лукашенко понял по-другому.

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«Банкир где-то сделал заявление, я видел в интернете, что ему, якобы, до выборов чего-то предлагали. Так вот я вам должен искренне и честно сказать, глядя в глаза: этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов. И вас, и меня со школы учили: не ври. Зачем ляпать это? В Белоруссии только один человек по Конституции может предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения. Я никому ничего не предлагал. Тем более, ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром?» – сказал Лукашенко.

Он дал понять, что не сомневается в собственной победе, пообещав назначить исполняющего обязанности, которого после выборов «мы утвердим в парламенте».

После этого президент вернулся к Бабарико, обвинив его в связях с Кремлем.

«Возможно, этому человеку предлагали должность премьер-министра в другой стране. Но я так прикинул, в одной недавно назначили Мишустина. Там могли ему предложить. Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется. В Украине Володя Зеленский недавно поменял премьер-министра. По-моему, это мелкий блеф и обман», – сказал Лукашенко.

Еще одним «агентом Москвы» он назначил блогера Сергея Тихановского, который сам не смог зарегистрироваться в ЦИК, поэтому сейчас собирает подписи за свою жену. Блогер не скрывает, что ранее пытался заниматься бизнесом в Москве, хотя теперь принимает участие в акциях против интеграции с РФ.

«Сегодня мне пресс-секретарь положила на стол материалы из России. Якобы интервью берут у одного шелудивого, иначе не назовешь, который ходит, кричит по Минску, да и в других городах. Мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует, откуда он приехал, какое у него гражданство. Мы все это знаем.

Вот «Коммерсант» разразился статьей. Поторопились, правда. Показали, откуда уши торчат. Даже целые рога. Поторопились поддержать. Естественно, накат на Лукашенко с уклоном на пандемию (не так лечим)», – сказал Лукашенко.

Только бывшего директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало президент не упрекнул в порочных связях с Россией. Зато пообещал обнародовать отечественный компромат на него.

«Я людей, которые выдвинулись, практически не знаю, за исключением своего бывшего помощника. Он, правда, хитрит, не говорит, почему его президент уволил. Пусть честно расскажет. Ему потом не захочется идти на выборы. Он честно не скажет. Надо – скажем. Но мы не хотим заниматься этим компроматом», – сказал Лукашенко.