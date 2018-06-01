Политнавигатор - Новости России и Украины
01.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Донбасс, Мнение, Политика, Украина

Лукашенко винит в конфликте на Донбассе противостояние Запада и России


Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал конфликт на Донбассе следствием столкновения Российской Федерации и Запада, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает местное агентство «Белта».

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«Основная угроза, как я ее вижу, — столкновения интересов крупных государств… Столкновение между Россией и Западом, Россией и США», — сказал лидер Беларуси.

Он подчеркнул, что такие столкновения имеют свои проявления, в частности, в ситуации на Донбассе и Сирии. Лукашенко добавил, что в Сирии, в частности, столкнулись интересы крупных держав.

«Лоб в лоб стоят на позициях (в Сирии, — ред.) порой Россия, особенно Иран и США. Точно так и в Украине. Мне кажется, что там бы, может быть, и был мир, если бы в этом противостоянии не были заинтересованы другие», — подытожил президент Беларуси.

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