Лукашенко включил дурака и добавил «хитрости»

04.02.2020, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин сам просил белорусского коллегу не ссориться с США и выстраивать с ними отношения.

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня в Добруше, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так белорусский «Батька» ответил на подозрения в заигрывании с американским госсекретарем Помпео, чтобы пошантажировать Путина.

«Когда у Беларуси еще были плохие отношения с США, Президент России Владимир Путин посещал эту страну. Там ему поставили в упрек, что из-за него эта диктатура существует в Беларуси.

И когда после этого мы с ним встретились, он мне говорит: слушай, ну я тебя прошу, ты с ними как-нибудь помягче. Я говорю: в чем помягче? – Не ссорься, с ними надо налаживать отношения. Слушайте, я это и делаю!»,- цитирует Лукашенко его официальный сайт.

С тех пор якобы Белоруссия «тихо, спокойно выстраивала наши отношения» с США.

«По поводу того, куда мы смотрим, если кого-то из россиян это волнует, то они пусть посмотрят на своего двуглавого орла – они смотрят и туда, и сюда. А мы в центре.

Поэтому мы смотрим, что происходит вокруг. И мы не Россия. Это «медведь» – огромная страна. Им можно смотреть на восток, запад, и больше никуда, – отметил Александр Лукашенко. – А мы, если только что-то прозеваем, то нашему орлу и голову открутят, и похоронят. Поэтому мы вокруг смотрим, мониторим и живем своим умом», – отбрехался Лукашенко.