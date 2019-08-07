Лукашенко вляпался в дипломатический скандал с Киргизией

07.08.2019, Москва, Елена Острякова

МИД Киргизии выразил сегодня Белоруссии протест из-за встречи президента РБ Александра Лукашенко с экс-президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым, обвиненным у себя на родине в массовых убийствах.

Сообщение об этом размещено на официальном сайте МИД Киргизии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кыргызская сторона считает категорически не допустимым использование в ходе данной встречи государственной символики Кыргызской Республики и упоминание кыргызско-белорусской дружбы, что в корне не отвечает принципам дружбы и сотрудничества между двумя государствами», – говорится в сообщении.

Сегодня в МИД Киргизии был приглашен временный поверенный в делах посольства Белоруссии Сергей Иванов. Ему была вручена соответствующая нота.

Как сообщает официальный сайт президента Белоруссии 6 августа Александр Лукашенко провел встречу «со своим другом и коллегой – экс-президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым». Лукашенко поздравил Бакиева с недавним юбилеем и вручил подарки и цветы. Он назвал «друга» «птицей гордой» и напросился на плов.

«У рабочего кабинета Главы белорусского государства Александр Лукашенко и Курманбек Бакиев остановились возле государственных флагов Беларуси и Кыргызстана, которые были представлены не в привычном исполнении, а в виде голограммы. По окончании поздравительной части Александр Лукашенко и Курманбек Бакиев провели рабочую встречу, обсудив актуальные вопросы.

Курманбек Бакиев был президентом Киргизии с 2005 по 2010 год. В ходе массовых беспорядков 7—15 апреля 2010 года был свергнут оппозицией и покинул страну, находится в политической эмиграции в Белоруссии.