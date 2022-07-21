Лукашенко вник во все аспекты СВО, кроме одного

Новости Украины

Украина должна дать гарантии России о том, что на ее территории не будет размещаться вооружение, создающее угрозу.

Об этом в интервью агентству «Франс-пресс» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это все зависит от Украины. Сейчас особенность момента в том, что эту войну можно закончить на более приемлемых условиях для Украины. Но Украине никто не даст закончить войну. Она должна сесть за стол переговоров и согласиться, что они не будут угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории. Это – главное. А денацификация и прочее – это философия. Главное – безопасность России. Никогда российская власть, имея эту мощь и богатства России, не отступится от этого. Дайте гарантии, помогите Киеву. Киев даст эти гарантии, если вы согласитесь, натовцы и американцы – что с территории Украины никогда не будет угрозы российской территории. Не надо Украине РСЗО, ПВО, которая бьет на 200-300 км. Украине надо то, что обеспечит мир у нее. А тогда Россия даст гарантии безопасности Украине», – сказал Лукашенко.

При этом он считает, что Донбасс и южные области уже не вернутся в состав Украины.

«Это уже не обсуждается. Об этом можно было говорить в феврале-марте. Там живут русские люди, которых гнобили украинцы. А зачем. Я же поляков не наказываю за ту политику, которую Польша проводит в отношении нас. Я всегда говорю: это мои поляки. Мы их любим, уважаем и ценим. И они себя ведут достойно в основном. Зачем было русский язык запрещать. Зачем было внутри Украины проводить ту политику, которую проводили Порошенко и Зеленский. Они же изнутри толкали Украину к войне. Там были внутренние причины для того, чтобы Россия поставила Украину на место. Они оскорбляли власть и президента Путина. Может, это не причина операции, но фон нехороший. Главное, что не было гарантий безопасности с территории Украины для России. Натовцам и американцам нужна была война, и они делали все, чтобы эту ситуацию создать», – заключил Лукашенко.

Политолог Александр Казаков не согласился с Лукашенко.

«Плохо Вы, Александр Григорьевич, знаете, всё-таки, Владимира Владимировича. И книги не читали те, которые читал Владимир Владимирович. Для Путина “денацификация Украины” – не “философия”, как Вы говорите, а совершенно практическая военно- политическая задача. И да, подкреплённая философскими и даже религиозными основаниями», – написал Казаков в своем ТГ-канале.