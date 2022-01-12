Лукашенко вновь демонстративно заговорил на мове
Президент Белоруссии Александр Лукашенко произнес на белорусском языке половину своей речи на церемонии вручения премии «За духовное возрождение».
Он говорил о «независимости», «исторической памяти» и «гражданском мировоззрении» у белорусских тинейджеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очень важно, что значительная часть проектов, которые сегодня отмечены премиями, связаны с охраной исторической памяти и формированием гражданского мировоззрения у юного поколения. Более того, сама молодежь с вашей помощью активно участвует в добровольческой и волонтерской деятельности, занимается поиском погибших героев войны, обновлением имен и увековечиванием их подвигов.
Наш путь – укрепление независимости, хлопоты про настоящее и будущее, про сохранение человечного в человеке», – сказал Лукашенко полностью охрипшим голосом, давая петуха.
Его пресс-служба распространила только эту часть речи, сопроводив подписью тоже на белорусском: «Першы на мове!».
Обычно Лукашенко в публичных выступлениях предпочитает другой государственный язык – русский, на котором говорит подавляющее большинство белорусов. Белорусские слова он использует, когда хочет высмеять змагаров-оппозиционеров.
Прошлый раз Лукашенко перешел на белорусский язык год назад на аналогичной церемонии. В той речи он критиковал Россию.
Спасибо!
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