04.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Донбасс, Политика, Россия, США, Украина
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Лукашенко вновь добивается американской похвалы за Донбасс




Россия и Украина затянули разрешение конфликта на Донбассе и теперь не смогут достигнуть его без помощи США.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телерадиокомпании «Мир», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое главное – там уже обосновались США. Без их согласия трудно уже будет что-то сделать. В том числе, и украинцам. Потому что американцы поддерживали украинцев в это время и всячески им помогали. Конечно, в собственных интересах. Какой интерес американцев в Украине, дураку понятно.

Я всегда говорю россиянам, что мы американцам преподнесли подарок. Мы собственными руками подарили подбрюшье Белоруссии и России блоку НАТО.  Вы думаете, американцы просто так бросят Украину и уйдут? Будут помогать», – сказал Лукашенко.

Белорусский президент с прошлого года призывает привлечь США к разрешению конфликта на Донбассе. В феврале после визита в Минск американского госсекретаря Майка Помпео Лукашенко похвастался журналистам, что его усилия были замечены и одобрены  в Вашингтоне.

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