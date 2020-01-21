21.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
economics, Белоруссия, Казахстан, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, Скандал, Украина
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Лукашенко вновь назвал Россию плохим союзником

Белоруссия будет поставлять нефть не только из России, но и из других стран.

Об этом сегодня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны на практике посмотреть, во что это выльется. А так, братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, – не важно, какую нефть, – по мировым ценам.

Поставить на наши нефтеперерабатывающие заводы и получить нефтепродукты из этой нефти. То есть из альтернативных источников, конечно, не исключая главного нашего поставщика – Российскую Федерацию», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

При этом он признал, что «в полном объеме альтернативы поставкам российской нефти нет».

«Но диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину – проверенный уже путь», – рассуждает Лукашенко.

При этом он вновь принялся обвинять Россию, на этот раз в том, что она запрещает Казахстану поставлять нефть в Белоруссию.

«Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника», – утверждает Лукашенко.

Также президент Белоруссии вновь посетовал, что из-за российского налогового маневра снижаются доходы белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Напомним, ранее Лукашенко неоднократно критиковал Россию как союзника. Наибольший резонанс получила его фраза: «На хрена мне такой Союз?!».

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