25.09.2020, Минск, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал, Экономика
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Лукашенко вновь собрался строить суверенитет за российский счёт


В Белоруссии несовместимы понятия суверенитет и стабильность, потому что экономика страны полностью зависит от Российской Федерации и ее поддержки.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявила белорусский политик Эльвира Мирсалимова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она раскритиковала недавнюю скрытую инаугурацию президента страны Александра Лукашенко, который снова декларировал самостийные лозунги и давал присягу на белорусском языке.

«Хорошо, ну прошла инаугурация, но если бы он действительно сказал хорошую речь, но мы присягу услышали опять на белорусском языке про этот перекресток, про этот суверенитет. Кстати, надо же понимать, когда эти радикальные, «залукашенковские» выходят люди, которые говорят: «Мы за суверенитет и стабильность». А ведь эти два понятия друг с другом не дружат.

Почему – объясняю. Потому что суверенитет в белорусском понимании – это, прежде всего, суверенитет от России. И Тихановская говорит, и Лукашенко одной фразой: «Мы суверенитетом не торгуем», то обычный человек слышит, дескать: «Мы за ваши кредиты и за то, что вы нам рынки открыли, мы с вами объединяться не будем».


Когда говорят о суверенитете от России и при этом стабильности, этого быть не может. Потому что без России даже стабильности не будет. И о стабильности сейчас говорить никак нельзя. Стабильность – это, все-таки, когда все ровненько», – заключила Мирсалимова.

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