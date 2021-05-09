Лукашенко вновь заговорил о «чужих» войнах

09.05.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко повторил сегодня тезис о том, что белорусы на протяжении всей своей истории становились жертвами в «чужих» войнах.

Об этом он заявил сегодня в Минске на митинге, посвященном Дню Победы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начался жестокий, порой кровавый передел мира. И не дай бог нам попасть в эти жернова, оступиться. Только оступиться, и нас, как это бывало не один раз в истории, изомнут. В очередной раз об нас вытрут ноги и выбросят на помойку, потому что волею судьбы и господа расположены на геополитическом изломе. Мы всегда становились ареной чужих войн. Нас топтали, нас убивали: и стариков, и детей, и младенцев. Неужели кому-то снова хочется повторить это в Беларуси? Мы не должны этого допустить», – сказал Лукашенко.

Он также произнес слова примирения в адрес белорусской оппозиции.

«Мы все время жили в спокойной мирной Беларуси. И только в последнее время нас, белорусов, попытались столкнуть лоб в лоб. Сегодня я могу сказать: мы разобрались, где правда, а где ложь. Давайте прекратим это ненужное никому противостояние… Те, кто сегодня здесь стоит и приветствует эти символы, и те, кого сегодня нет, которые имеют другую точку зрения, мы должны наконец понять и осознать: мы белорусы и это наша земля. Мы никому не должны ее отдать и подарить. И пусть наши символы будут залогом этого единства и согласия», – подчеркнул белорусский президент.

Празднование Дня победы проходит в Белоруссии под красно-зелеными государственными флагами, таких же расцветок ленточки прикрепляют на одежду участники торжеств.

В октябре 2019 года Лукашенко дал скандальное интервью казахскому агентству «Хабар», в котором заявил, что Великая Отечественная была «не нашей войной». Тогда его публично осудил за это премьер-министр России Дмитрий Медведев.