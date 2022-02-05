Лукашенко: Война с Украиной продлится три-четыре дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не верит в возможность войны в Европе.

Об этом он заявил в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ОДКБ что показало? Пока они там развернутся и пришлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ламанша. И к нам через Ламанш переплывет на шхуне этот патлатый друг и скажет: ребята ( поднимает руки – ред. ). Они это знают», – сказал Лукашенко.

Он считает, что на Запад произвела большое впечатление операция ОДКБ в Казахстане, когда войска союзников были оперативно переброшены за несколько тысяч километров.

«А в Европе будет проще. Они что этого не видят? Они понимают, что бесперспективно с нами воевать. Прежде всего, с Россией. Мы не говорим о ядерном оружии, но нас лучше не трогать.

Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Те, кого показывают с деревянными автоматами… Как только запахло, Володя Зеленский сразу тряхнул и «Ребята, ребята» (вытянул руки вперед – ред.)», – сказал Лукашенко.