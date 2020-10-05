Лукашенко вопреки России «барыжил» оружием и в Азербайджане, и в Сирии

05.10.2020, Москва, Елена Острякова

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко пришлось оправдываться за поставки вооружений Азербайджану.

Об этом шла речь в его телефонном разговоре с президентом Армении Арменом Саркисяном, передает корреспондент «ПолитНеавигатора».

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«Отдельно президентом Армении был затронут вопрос, тиражируемый некоторыми ресурсами, о якобы имевших место недавних поставках военных грузов из Беларуси в Азербайджан. В разговоре был дан четкий ответ на данную фейковую информацию – последние полгода по линии ВПК никаких поставок военных грузов ни Азербайджану, ни Армении не осуществлялось», – говорится в сообщении пресс-службы белорусского президента.

Вместе с тем, в эфире youtube-канала PolitWera была озвучена информация, согласно которой Белоруссия поставила в Азербайджан десять ракетных комплексов «Полонез», полноценную танковую бригаду (153 танка Т-72 и 60 БТР-70), дивизион самоходных артиллерийских установок (203-мм САУ «Пион»), больше шести дивизионов гаубиц, эскадрилью штурмовиков Су-25, множество зенитных комплексов «Оса-1Т» и противотанковых комплексов «Скиф», несколько батальонов ЗРК «Бук-МБ»; 27 пусковых установок С-125-ТМ «Печора-2Т», несколько комплексов ПВО ЗРК Т38 «Стилет», огромное количество автомобилей военного назначения.

По словам полковника запаса, участника рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии Владимира Трухана, поставка белорусских РСЗО «Полонез» в Азербайджан резко нарушила баланс его сил с Арменией.

«Поставка РСЗО «Полонез» была вызвана тем, что Азербайджан выражал крайнее недовольство тем, что Россия поставляла ему экспортные варианты вооружения военной техники. Они всегда по своим боевым возможностям ниже, чем базовые варианты, которые применяет РФ. А, во-вторых, всю радиоэлектронную начинку, которую Россия поставляет, она может и отключить дистанционно. Поэтому, когда Лукашенко влез со своими «Полонезами», был скандал. Он резко нарушил баланс сил и возможностей вооруженных сил Армении и Азербайджана, в этом регионе», – сказал Трухан.

По его словам, последние годы «Лукашенко активно барыжил техникой вооружения Белорусского военного округа СССР на вторичном рынке вооружения» по всей планете через Саудовскую Аравию.

«Это тот волшебный миллиард долларов или около того, который белорусский ВПК гордо продемонстрировал своему лидеру: вот какие мы парни, заработали денег. Он через саудов не только Азербайджану продавал. Там техника всплывала и в Африке, и в Йемене, и очень много где. Лукашенко в последнее время очень активно играл на «сером» рынке вооружения. И всплывали белорусские образцы даже у бородатых в Сирии», – сказал Трухан.