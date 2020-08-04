Лукашенко восхваляет США и Китай, «забыв» о высокотехнологической помощи России

04.08.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия обязана договориться о стратегическом сотрудничестве с США и Китаем в области цифровизации. Об этом сегодня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к парламенту и народу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лидеры цифровизации в мире определены. Это США и Китай. С ними мы обязаны договориться о прямом стратегическом сотрудничестве в этой сфере», – сказал Лукашенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Следующей темой его выступления стала атомная энергетика. Говоря о ее важности, Лукашенко ни словом не упомянул, что Белорусская АЭС строится на средства российского кредита при помощи российских специалистов и с российскими технологиями.

Союзника белорусский президент вспомнил совсем в другом, негативном контексте.

«Из-за нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил полтора миллиарда рублей», – сказал Лукашенко.

По его словам, «интеграционные союзы и блоки, по сути, парализованы, буквально за два три месяца разрушены самые устойчивые связи».