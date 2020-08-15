15.08.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Белоруссия, Политика
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Лукашенко впервые собирает митинг: Вновь по граблям Януковича?


Первый массовый митинг в поддержку Александра Лукашенко анонсирован завтра в полдень в Минске. Мероприятие собирается перед зданием правительства незадолго до начала оппозиционной манифестации, которая также запланирована на воскресенье.

Провластный митинг соберет «силы, поддерживающие государственный курс», уточняют организаторы. В целом, ситуация напоминает Киев 2013-14 годов, когда партия Виктора Януковича также решила выводить на улицы столицы массовку против Евромайдана.

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Главной ошибкой Януковича было тогда то, что против идеологически мотивированных националистов на Антимайдан свозились бюджетники. К тому же, они были деморализованы звучащими со сцены лозунгами: «Мы тоже за интеграцию в Европу».

Если белорусские власти решат в очередной раз наступить на «грабли Януковича», на завтрашнем митинге можно вновь продолжать предвыборный посыл штаба Лукашенко о многовекторности, «борьбе за суверенитет» и отказ сдавать его «за бочку нефти».

Воскресенье покажет, насколько Лукашенко вынес уроки из недели столкновений с майданщиками в Белоруссии,  отметил в беседе с «ПолитНавигатором» политолог Владимир Корнилов.

«Вот и посмотрим на мобилизационные способности Лукашенко. А то, в самом деле, нелогично выглядят заявления о 80% поддержки при полном отсутствии его сторонников на улицах. Хотя и методика дискредитации подобных мероприятий давно опробована на других цветных революциях, включая Киевский майдан.


Что касается лозунгов, я думаю, участники будут следить за месседжами самого Батьки. А он, судя по последним заявлениям, осознал, что игры в многовекторность закончились. Не знаю, надолго ли. Если какие-то макеи опять начнут кричать о «диверсификации внешней политики», тогда на этой власти можно ставить крест окончательно», – сказал Корнилов.

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