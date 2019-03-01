Лукашенко вручили гибридный подарок киевского пропагандиста

01.03.2019, Минск, Владимир Гладков

Прежде чем решать вопросы с информационной безопасностью и придумывать врагов, Белоруссии необходимо решить внутренние проблемы с оппозицией.

Об этом во время пресс-конференции заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос сотрудника «Европейского радио», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно, нам стоит вместо заигрываний словами о том, что мы тут являемся русскими со знаком качества, обращать больше внимание на воспитание нашей национальной, белорусской самоидентичности, поощрять обучение белорусскому языку в школах, прививать обществу идеи обороны и суверенитета страны, например, таким образом, как весёлое празднование такой доброй даты, как создание БНР, как это было в прошлом году.

Что нам делать с информационной безопасностью? Кто, на ваш взгляд, на нас нападает, и что является угрозой суверенитета нашей страны?», – спросил его президента корреспондент.

В ответ Александр Лукашенко указал оппозиционеру на множество внутренних проблем, одной из которых является радио, на котором он работает, и пообещал проанализировать их передачи.

«Наверное, вы не хуже меня знаете, какие силы на нас нападают, если они нападают. Меня больше всего волнует не это, хотя это важно, потому что мы должны знать наших противников и врагов в лицо. Меня больше волнует проблема того, насколько мы сегодня способны и готовы обороняться. А в нашем царстве не всё хорошо. Свидетельством тому является и ваше радио. Поэтому, во-первых, нам надо разобраться у себя.

Мы специально проанализируем ваши передачи, и я посмотрю, насколько вы вот так деликатны, насколько вы сейчас выступали. Так, как вы сейчас говорили, я бы хотел, чтобы в парламенте был такой депутат, который так хорошо выступал, как Валентин Голубев когда-то, который выходил к микрофону, и что-то толково по многим вопросам, рассказывал. Или даже более оппозиционный Олег Трусов. Это были конструктивные оппозиционеры, они не только критиковали, но и предлагали», – вспомнил Лукашенко.

Также белорусский оппозиционер подарил президенту книгу украинского пропагандиста Евгения Магды, отметив, что Белоруссия может извлечь урок из этого антироссийского опуса.

«Руководитель украинского института мировой политики Евгений Магда просил меня передать вам свою книгу, которая называется «Гибридная агрессия России. Уроки для Европы». Я думаю, что из неё можно почерпнуть и уроки для Белоруссии. Я передам её Наталье Николаевне, потому что вам в руки, с точки зрения безопасности, давать, наверное, не стоит», – предложил Дмитрий.

«Я вам обещаю, что её не прочитаю, но по диагонали просмотрю», – сказал в ответ Лукашенко.