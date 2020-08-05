Лукашенко всегда играл в «Беловежскую пущу», а не в «Союзное государство» – Соловьёв

05.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Отношения Белоруссии и России стали портиться после того, как актуализировался резонный вопрос наполнения Союзного государства реальным смыслом.

На деле же «союзник» Белоруссия не поддержала Россию ни во время войны с Грузией, ни в вопросе Крыма.

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Об этом в эфире своего интернет-канала заявил российский телеведущий Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«А что такое Союзное государство? Я эту формулировку слышу со времен Ельцина. Не, ну, конечно, офигенно – Союзное государство, только Белоруссия ничего не сказала по поводу 08.08 (война в Грузии, – авт.), Белоруссия, как я понимаю, ничего не сказала по поводу Крыма.

Ну, вежливо говоря, не поддержала. Это, конечно, офигенно, Союзное государство, но пока эта союзность, она в чем проявляется – конструкция, которую они придумали во времена Ельцина и которую пытался сломать Чубайс, и которая так и не зажила.

А когда в очередной раз Лукашенко стал требовать, чтобы ему давали определенные поблажки и было сказано: «Ну у нас же Союзное государство», и мы сказали: «Хорошо, а давайте посмотрим, что такое Союзное государство?»

И сразу началась эта сложная система отношений. Мы вообще живем в представлении, вот то, что происходит в последнее время – это все статья Владимира Ильича Ленина: «Перед тем, как объединиться, надо решительно размежеваться».

Давайте вообще поймем, о чем идет речь. Пока все, что я вижу – это продолжение, если угодно, Беловежской пущи и попытка дружить хитро. Типа, вы нам все дайте, а мы вам за это, ну, мы вас любить будем», – заявил Соловьев.