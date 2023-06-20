Лукашенко вспомнил, как советовал Порошенко не приезжать на саммиты СНГ

Президент Белоруссии рассказал, как уговаривал бывшего президента Украины Петра Порошенко не выводить страну из СНГ.

Об этом он рассказал сегодня в Минске на встрече с министрами иностранных дел стран-членов ОДКБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В свое время мы с Петром Порошенко были в хороших отношениях. Я его давно не видел, и у нас не было возможности их испортить. Когда он выходил из СНГ, я ему по-простому говорил: «Куда ты торопишься? Тебя кто-нибудь выгоняет? Тебя СНГ обременяет? Нет. Кому ты хочешь показать свою прыть? В угоду кому исключить Украину из СНГ? Если тебе не нравятся наши совещания, ты просто не приезжай». Он первое время так и делал. Присылал посла. Официально Украина так и не вышла из СНГ, мы флаг не убирали, хотя она и не входила в силу того, что не признала устав. Но пользовалась определенной поддержкой, льготами. Я ему тогда говорил: «Выйти просто, а назад зайти будет сложно», – сказал Лукашенко.

По его словам, такие же беседы у него были и с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

«Вы сейчас видите некое изменение их политики. Они наелись западных обещаний и хотят вернуться на наш рынок. Опять. Потому что никто вас ни с молоком, ни с мясом, ни с вином на свои рынки не пустит. Рынки давно поделены, и за них идет жесткая драка. Вот почему мы должны держаться вместе. На Западе если что предложат, то в обмен на ресурсы или за поддержку их политики. Поэтому не надо торопиться делать хуже друг другу и пытаться уйти в сторону», – посоветовал Лукашенко.