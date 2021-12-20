Лукашенко встал на распутье и отказывается двигаться

11 февраля текущего года в ходе доклада на VI Всебелорусском народном собрании Лукашенко сказал, что проект Конституции будет подготовлен в 2021 году и «в течение года обсужден всенародно». 2021 год уже почти закончился, а всенародное обсуждение проекта Конституции так и не началось. Просто, потому что обсуждать нечего – проект до сих пор не опубликован, а сроки публикации постоянно переносятся.

В последний раз такой срок Лукашенко назвал 15 декабря в Витебске, заявив, что финальное совещание, на котором документ будет окончательно «дошлифован», состоится «до конца недели».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Неделя закончилась, однако никакого совещания не состоялось. Раньше разные люди в качестве такого дедлайна называли первую половину декабря, начало декабря, 7 ноября и т.д. Изначально вообще предполагалось, что Конституционная комиссия завершит свою работу до 1 августа, однако тогда подготовленный проект был возвращен на доработку, которая продолжается до сих пор.

Время идет, проект новой Конституции Белоруссии бесконечно «шлифуется». Конституционная реформа, которая обсуждалась еще во время самой первой послевыборной встречи Путина и Лукашенко в Сочи и старт которой был дан еще в прошлом году, до сих пор не вышла на финишную прямую – и не факт, что в этом году выйдет.

Похоже, у главного инициатора конституционной реформы до сих пор нет четкого представления о том, каким должен быть Основной закон Белоруссии. Ясности нет даже в самых ключевых вопросах, таких, как транзит власти.

Еще 25 ноября Лукашенко говорил, что новая Конституция пишется не под действующего президента, а в начале декабря член Конституционной комиссии Юрий Воскресенский утверждал, что после конституционной реформы нынешний глава государства возглавит Всебелорусское собрание и будет теневым правителем Белоруссии с правом отправлять в отставку президентов, если те окажутся «предателями».

Теперь вдруг сам Лукашенко говорит, что думал насчет новых выборов, «но потом передумал», поскольку, по его словам, в обществе могут произойти новые волнения.

«Нам предстоят непростые времена, начиная с референдума, проведения его. Вы – человек опытный, и в горисполкоме работая, знаете, что такое эти электоральные кампании. Затем нам предстоит впервые в истории в единый день голосования избрать наши советы и законодательный орган власти — парламент. Ну и, естественно, выборы президента: вроде бы и далеко они, но это не так далеко. И все будет зависеть от той ситуации, которая будет складываться в нашей стране», — заявил белорусский президента, представляя витебской номенклатуре Игоря Карпенко в качестве нового руководителя Центризбиркома.

Что касается волнений – это он, конечно, сгущает краски. Некому уже их устраивать. Самые активные оппозиционеры уже давно находятся либо в тюрьме, либо в эмиграции, а основная масса тех, кто в прошлом году выходил на протесты, сейчас сидит по домам и опасается визита людей из органов.

Просто не хочется «батьке» устраивать какие-либо электоральные кампании и уж тем более пересаживаться из насиженного за 27 лет президентского кресла в, хоть и выглядящее безопасным, но пугающее новизной и неопределенностью кресло руководителя Всебелорусского собрания.

Он еще, как минимум, хочет после референдума «перестраивать страну» вместе с правительством, губернаторами, председателями городских и районных исполкомов. Процесс такой «перестройки» может быть неторопливым и затянуться хоть до 2025 года, когда и должны пройти очередные президентские выборы.

Вот только, если Лукашенко останется президентом, то что в таком случае делать со Всебелорусским собранием, которое, как уже неоднократно говорилось, будет наделено полномочиями по проведению импичмента в упрощенном порядке? Доверит ли он кому-то, пусть даже многократно доказавшему свою верность, такое оружие против самого себя? Зная психотип белорусского лидера, сильно в этом сомневаюсь.

Не стоит забывать еще и про фактор Кремля, который четко и публично сформулировал свою позицию: «Конституция – референдум – выборы». Отказ от выборов может серьезно обострить отношения Лукашенко с российским коллегой.

В общем, выбор непростой. Вот и стоит Александр Григорьевич на распутье, задумавшись. Время тянет.