Лукашенко встретился с российскими военными

Елена Острякова.  
06.01.2023 15:25
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил сегодня 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где размещена российская часть совместной региональной группировки войск.

Он встретился с российскими военными, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил сегодня 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где...

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«Мы не только помогли вам, мы сами себе помогли. Мы от вас получаем большую информацию, это опыт. Наши офицеры, помогая готовиться тем, кто пороха не нюхал, образно говоря, и тем, кому надо вспомнить военные навыки, – это для них тоже школа, это опыт», – сказал Лукашенко.

Белоруссия передала российским военным крупную партию индивидуальных аптечек..

«Наши военные и медики за пару месяцев сделали аптечку, которая лучше натовской. В бою это жизнь человека. Надо, чтобы у ребят было под рукой необходимое», – сказал Лукашенко.

Мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, подразделения ПВО РФ и Белоруссии провели учения, командно-штабные тренировки в рамках проведения тренировок союзных сил.

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