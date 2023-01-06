Лукашенко встретился с российскими военными

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил сегодня 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где размещена российская часть совместной региональной группировки войск.

Он встретился с российскими военными, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы не только помогли вам, мы сами себе помогли. Мы от вас получаем большую информацию, это опыт. Наши офицеры, помогая готовиться тем, кто пороха не нюхал, образно говоря, и тем, кому надо вспомнить военные навыки, – это для них тоже школа, это опыт», – сказал Лукашенко.

Белоруссия передала российским военным крупную партию индивидуальных аптечек..

«Наши военные и медики за пару месяцев сделали аптечку, которая лучше натовской. В бою это жизнь человека. Надо, чтобы у ребят было под рукой необходимое», – сказал Лукашенко.

Мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, подразделения ПВО РФ и Белоруссии провели учения, командно-штабные тренировки в рамках проведения тренировок союзных сил.