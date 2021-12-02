Лукашенко: Вступим в войну первыми на украинском направлении

Россия и Белоруссия планируют провести совместные маневры на границе с Украиной.

Об этом РИА «Новости» рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы уж совсем с югом закончить, мы договорились с президентом Путиным, что мы должны в ближайшее время вместе учения на южных границах – на белорусско-украинской границе провести. Потому что у нас совместная группировка Союзного государства.

Это не 70 тыс, а сколько надо будет. Потому что – если вдруг конфликт, белорусская армия вступает в эту войну первыми, и вторым эшелоном к ним подтягиваются части Западного округа. Эти учения пройдут в два этапа. Ближайшие несколько месяцев – первый этап, потом через месяц – второй. Пока мы планы верстаем. Пускай не парятся, не переживают – мы такие учения проведем, и будем усиливать этот фланг», – сказал Лукашенко.