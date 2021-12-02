Лукашенко: Вступим в войну первыми на украинском направлении
Россия и Белоруссия планируют провести совместные маневры на границе с Украиной.
Об этом РИА «Новости» рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Чтобы уж совсем с югом закончить, мы договорились с президентом Путиным, что мы должны в ближайшее время вместе учения на южных границах – на белорусско-украинской границе провести. Потому что у нас совместная группировка Союзного государства.
Это не 70 тыс, а сколько надо будет. Потому что – если вдруг конфликт, белорусская армия вступает в эту войну первыми, и вторым эшелоном к ним подтягиваются части Западного округа. Эти учения пройдут в два этапа. Ближайшие несколько месяцев – первый этап, потом через месяц – второй. Пока мы планы верстаем. Пускай не парятся, не переживают – мы такие учения проведем, и будем усиливать этот фланг», – сказал Лукашенко.
По его словам из-за возможного обострения отношения с Украиной Белоруссия намерена нарастить численность своей армии на 5 тыс. человек.
«Мы наращивать вооруженные силы даже в Белоруссии не планируем. Нам достаточно этого. Здесь же вопрос еще и экономический. Нарастить численность не проблема. У нас сейчас 65 тыс. Наверное, 70 мы будем иметь. В связи с тем, что нам прикрывать юг надо», – сказал Лукашенко.
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