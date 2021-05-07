Лукашенко: «Вы ужаснетесь тому, что увидите»

07.05.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что еще не все подробности заговора против него раскрыты в СМИ.

Об этом он заявил сегодня журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«То, что вы, журналисты вместе с чекистами, провели эти операции и людям показали – цветочки. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее. Я что обещал, я сделаю. Еще мы вам покажем, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите. Кто это планировал делать, это мы знаем. А кто исполнитель (это очень важно), мы вам покажем», – сказал Лукашенко.

По его словам, спецслужбы России, оценили раскрытие заговора как уникальную возможность.

«Мы же знаем, как отреагировали спецслужбы. Россияне знаете как, не буду называть фамилии, сказали, что это бывает раз в жизни спецслужб. Чтобы далеко на подступах к реализации раскрыть подобный заговор против главы государства сыновей и высшего руководства страны», – отметил Лукашенко.

Белорусский президент рассказал, что заговорщики готовили жестокую расправу с его сторонниками, которых называют ябатьками.

«Интернировать, перекрыть город. Зачем? Чтобы резать, давить, и никто не увидел. Кто их потом осудит? Революционеров нет – мятеж. Банда врывается. Минимум бы вам закрыли рот, запечатали бы так, что вы его никогда не раскрыли. А за то, что ябатьками были и с президентами были, вас, минимум, просто посадили. Детей рвать начнут. Они признаются, потому что понимают, может, год-два скостят», – заключил Лукашенко.

Напомним, в апреле в Москве были задержаны юрист Юрий Зенкевич и политолог Александр Федута, которые обвиняются в подготовке госпереворота и убийстве президента.