03.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал, США, Украина
Просмотров:

Лукашенко выдаст задержанных россиян не Украине, а США


Президент Украины Владимир Зеленский не обладает необходимой субъектностью на внешнеполитическом поле, чтобы вести переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко о выдаче необоснованно задержанных под Минском российских граждан.

Об этом на youtube-канале «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Есть такая версия, что эти намеки о том, что они готовы выдать представителей частной военной компании Киеву в связи с тем, что они граждане Украины или воевали на Донбассе, в размен на то, что Зеленский прилетит на инаугурацию.

Вы знаете, у Зеленского нет того уровня субъектности, чтобы самому решать этот вопрос. Поэтому это точно торг не с Зеленским. Возможно, это торг с какими-то американскими кругами. Можно предположить после встречи с Помпео, что какие-то там начали происходить сближения», – сказал Джангиров.

При этом он сомневается в том, что США признают легитимность предстоящих в Белоруссии президентских выборов «в пику Европе».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть