Лукашенко выдаст задержанных россиян не Украине, а США

03.08.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Украины Владимир Зеленский не обладает необходимой субъектностью на внешнеполитическом поле, чтобы вести переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко о выдаче необоснованно задержанных под Минском российских граждан.

Об этом на youtube-канале «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такая версия, что эти намеки о том, что они готовы выдать представителей частной военной компании Киеву в связи с тем, что они граждане Украины или воевали на Донбассе, в размен на то, что Зеленский прилетит на инаугурацию.

Вы знаете, у Зеленского нет того уровня субъектности, чтобы самому решать этот вопрос. Поэтому это точно торг не с Зеленским. Возможно, это торг с какими-то американскими кругами. Можно предположить после встречи с Помпео, что какие-то там начали происходить сближения», – сказал Джангиров.

При этом он сомневается в том, что США признают легитимность предстоящих в Белоруссии президентских выборов «в пику Европе».