Лукашенко вынес окончательный приговор Украине

Елена Острякова .  
17.08.2023 22:45
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия имеет резерв в 250 тыс солдат, которые сейчас не принимают участие в боевых действиях.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия имеет резерв в 250 тыс солдат, которые сейчас не принимают участие в боевых...

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«Сейчас Россия перемелет вашу живую силу и технику. Уже тех мотивированных и идеологически настроенных нациков нет. Они погибли. Воюют те, кого на улицах поймали. Они не справятся с этой машиной. Россия перестроилась, на фронте новейшее оружие, беспилотников хватает. И самое опасное – они имеют 250-тысячный добровольческий корпус, он подготовлен и в резерве. На фронте меньше», – сказал Лукашенко.

По его данным, Украина несет в ходе наступления колоссальные потери.

«Они сидят в обороне не потому, что они не могут наступать… России это не нужно. А вы идете, как обколотые, но не доходите даже до минных полей. Вас уничтожают тысячами. У вас 45 тыс за время контрнаступа погибло и калеками ушли оттуда. Потери у вас 1 к 8», – сказал Лукашенко.

Он прогнозирует мощное контрнаступление России.

«Они вас тут перемелят, а потом сделают то, чего вы больше всего боитесь. Они отрежут вас от моря и выйдут на Молдову и Приднестровье. Что вы будете потом делать?», – риторически заключил Лукашенко.

По его мнению, уже идет наступление России на Харьков. Параллельно Польша введет войска на Западную Украину. Под контролем Киева останутся только центральные области.

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