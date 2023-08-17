Лукашенко вынес окончательный приговор Украине

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Россия имеет резерв в 250 тыс солдат, которые сейчас не принимают участие в боевых действиях.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Россия перемелет вашу живую силу и технику. Уже тех мотивированных и идеологически настроенных нациков нет. Они погибли. Воюют те, кого на улицах поймали. Они не справятся с этой машиной. Россия перестроилась, на фронте новейшее оружие, беспилотников хватает. И самое опасное – они имеют 250-тысячный добровольческий корпус, он подготовлен и в резерве. На фронте меньше», – сказал Лукашенко.

По его данным, Украина несет в ходе наступления колоссальные потери.

«Они сидят в обороне не потому, что они не могут наступать… России это не нужно. А вы идете, как обколотые, но не доходите даже до минных полей. Вас уничтожают тысячами. У вас 45 тыс за время контрнаступа погибло и калеками ушли оттуда. Потери у вас 1 к 8», – сказал Лукашенко.

Он прогнозирует мощное контрнаступление России.

«Они вас тут перемелят, а потом сделают то, чего вы больше всего боитесь. Они отрежут вас от моря и выйдут на Молдову и Приднестровье. Что вы будете потом делать?», – риторически заключил Лукашенко.

По его мнению, уже идет наступление России на Харьков. Параллельно Польша введет войска на Западную Украину. Под контролем Киева останутся только центральные области.