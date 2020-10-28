Лукашенко выполнил требование Помпео

28.10.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выполнил требование госсекретаря США Майка Помпео и отпустил находящегося под следствием либерального политтехнолога Виталия Шклярова в Америку.

Об этом сообщил адвокат Шклярова Антон Гашинский, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Мы написали ходатайство о разрешении на выезд, его удовлетворили, поэтому Виталий уехал сейчас к семье и поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса. Мать осталась лечиться в Минске, находится в больнице, Виталий вернется в Минск, потому что на самом деле ничего не изменилось — Виталий все еще под следствием и подпиской о неразглашении.

То, что удовлетворили ходатайство о разрешении на выезд, безусловно, следствие звонка Помпео. Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной звонка», – сказал Гашиниский в интервью агентству Тут.бай.

По данным националистического издания «Наша Нива», из центрального здания Следственного комитета Белоруссии Шлярова забирали сотрудники посольства США, которые отвезли его в Киев, а уже оттуда транспортным самолетом – в Вашингтон. Сейчас политтехнолог находится в кардиологическом отделении больницы, чтобы минимизировать последствия коронавирусной инфекции, которую он перенес в заключении.

Напомним, Помпео позвонил Лукашенко в понедельник. По сообщению пресс-службы Госдепа США, единственной темой разговора было освобождение Шклярова. При этом пресс-служба белорусского президента уверяла, что собеседники большей частью обсуждали политичискую ситуацию в обеих странах.

Шкляров женат на сотруднице американского посольства в Киеве и имеет гражданство США. Он известен тем, что организовывал избирательные кампании российских политиков Дмитрия Гудкова и Ксении Собчак, работал в США на кампаниях Барака Обамы и Берни Сандерса, консультировал Ангелу Меркель.

Также Шкляров сотрудничал со сторонником экс-президента Грузии Михаила Сакаашвили – Григолом Вашадзе.

Последние месяцы Шкляров периодически выступал по белорусской повестке, но оказался в стране вроде как по сугубо частному делу. Власти обвинили его в связи с уже сидящим в СИЗО блогером Тихановским. И Шкляров, и Тихановский свою связь отрицают.