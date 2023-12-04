Лукашенко выпросил у Си «китайскую душу»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил сегодня Китай.

Он пожаловался председателю КНР Си Цзиньпину на трудности пятичасового перелета, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«На восток всегда тяжелее, чем на запад», – сказал он.

«В Китае я всегда хорошо отдыхаю. По крайней мере – спокойно. Когда на Западе идут споры, Китай начинают критиковать за что-то, я им говорю: скажите спасибо, что полтора миллиарда человек живут спокойно, хорошей нормальной жизнью. Это в наше время дорогого стоит», – сказал Лукашенко.

Он поблагодарил Си Цзиньпина за встречу.

«Знаю, что вам последнее время нелегко. Огромное количество международных встреч, не говоря о внутренней политике. Ну что ж, это бремя одного из лидеров нашей планеты, поэтому приходится терпеть», – комплиментарничал Лукашенко.

По его словам, «всестороннее и всепогодное сотрудничество Белоруссии и Китая определено единством идеологий и логикой процессов, которые происходят сегодня». Лукашенко уверил Си, что нет «ни одного вопроса, по которому бы не было движения, единственный вопрос – скорость».

Он похвалил Китай за то, что в отличие от Запада, «который всех делил», Пекин беспокоит единая судьба человечества.

«Мир будет благодарен за это великому Китаю. В интересах всей планеты, чтобы Китай развивался», – высказался Лукашенко.

В ответ Си Цзиньпин назвал белорусского президента своим большим другом.

«Под сильным руководством господина президента вашей стране удалось преодолеть воздействие различных негативных факторов, сохранить социальную гармонию и стабильность», – сказал Си, подчеркнув, что для Китая сохранение стабильности очень важно, когда «многое из происходящего является неожиданным».

Состоялся обмен подарками. Си Цзньпин подарил Лукашенко картину на шелке. Батька тут же попросил еще одну, чтобы повесить у себя в Минске во Дворце независимости.

«Какой размер, фасон, пейзаж?», – поинтересовался Си.

«Чтоб китайская душа была», – попросил Лукашенко.

В ответ он подарил ювелирную композицию «Один пояс один путь», серебряные васильки, шоколад и корзину съестного.

Без подарка не остался и младший сын Лукашенко Николай. Ему подарили спортивную куртку с надписью «Китай» по-английски.

После официальных переговоров Лукашенко отправился в Пекинский университет, где сыграл со студентами в хоккей. Ректор вуза признался, что у них такое впервые, и студенты не спали перед игрой.

Политолог Александр Носович уверен, что на встрече Си и Лукашенко обсуждали российского президента.

«Китайские инвестиции в Белоруссию сохраняются. Однако после начала СВО китайско-белорусские отношения не могут развиваться без треугольника «Россия – Белоруссия – Китай». Все переговоры будут проходить через призму отношений Си с Путиным и Лукашенко с Путиным», – сказал Носович «Абзацу».