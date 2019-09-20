Лукашенко высказался о президентском будущем своего сына

20.09.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о том, что он готовится передать власть своему сыну.

«Как сегодня активно пописывают в интернете: «Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти»… Детей начинают перебирать.

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Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти», – отрезал Лукашенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», недоброжелатели «батьки» еще в 2016 году заговорили о том, что он хочет изменить конституцию, чтобы парламент страны мог избрать новым президентом его старшего сына Виктора.

Однако младший Лукашенко был назначен вице-президентом, но всего лишь Национального олимпийского комитета.

Вместе с тем, президент Белоруссии сегодня дал основания считать реальным еще один слух, обсуждаемый в интернете, о том, что он планирует сменить премьер-министра – убрать Сергея Румаса и поставить министра иностранных дел Владимира Макея, который считается проамериканским политиком.

«Публично вам отвечаю на этот вопрос: тот, кто сегодня работает и выполняет прогнозы, планы, приносит стране пользу, работать будет, естественно. У меня нет политики особо приближенных, удаленных. Если Румас и Кочанова, вице-премьеры и министры меня не слышат, то вы лучше собирайте портфели и уходите сразу», – предупредил Лукашенко.