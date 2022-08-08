Лукашенко выступил против памятников себе и Петрову с Сидоровым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу рабочего Миорского металлопрокатного завода о присвоении предприятию имени героя, но выступил против установки новых памятников.

Об этом он заявил на встрече с трудовым коллективом предприятия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственное, против чего я выступаю, это памятники. Вот, давайте, памятник Лукашенко, Петрову, Сидорову. Слушайте, мы делаем свою работу, какие памятники. Тут только отпусти, при жизни тебе поставят. Ленину снесут – и тебя на пьедестал воздвигнут. Я особенно не придерживаюсь этого пути: переименование улиц политикам и так далее. Давайте будем от конкретного, когда человек действительно вклад внес. Если человек заслуживает – ради бога. Но это не должно стать какой-то модой», – сказал Лукашенко.