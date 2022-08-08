Лукашенко выступил против памятников себе и Петрову с Сидоровым

08.08.2022  18:47 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 992
 
Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия


Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу рабочего Миорского металлопрокатного завода о присвоении предприятию имени героя, но выступил против установки новых памятников.

Об этом он заявил на встрече с трудовым коллективом предприятия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу рабочего Миорского металлопрокатного завода о присвоении предприятию имени...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Единственное, против чего я выступаю, это памятники. Вот, давайте, памятник Лукашенко, Петрову, Сидорову. Слушайте, мы делаем свою работу, какие памятники. Тут только отпусти, при жизни тебе поставят. Ленину снесут – и тебя на пьедестал воздвигнут. Я особенно не придерживаюсь этого пути: переименование улиц политикам и так далее. Давайте будем от конкретного, когда человек действительно вклад внес. Если человек заслуживает – ради бога. Но это не должно стать какой-то модой», – сказал Лукашенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть