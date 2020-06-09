Лукашенко вывел из игры потенциального лидера белорусского Майдана

09.06.2020, Москва, Елена Острякова

Следственный комитет Белоруссии предъявил обвинения в проведении незаконного общественного мероприятия блогеру Сергею Тихановскому и еще семи членам инициативной группы кандидата в президенты Светланы Тихановской (жены блогера).

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сергей Тихановский был задержан в Гродно 29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей за свою жену, который проводился в рамках белорусского законодательства. На акции произошла стычка, спровоцированная женщиной, в ходе которой один из милиционеров оказался лежащим не земле.

Следственный комитет трактует это событие как «групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции». Теперь Тихановский скорее всего пробудет в СИЗО как минимум до выборов 9 августа.

Это не позволит ему организовать «мирный массовый» протест против действующего президента Александра Лукашенко, который блогер неоднократно анонсировал в ходе сбора подписей за свою жену.

Сам белорусский лидер считает, что блогер действовал не самостоятельно.

«Нам понятно, что события разворачиваются по заранее придуманному сценарию. Не они это придумывают. Есть хозяева, которые платят деньги. Они исполнители. Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей. И чего удивляться, как Лукашенко откажет. Ответ будет один», – сказал белорусский президент сегодня на совещании с силовиками.

Он считает, что белорусская милиция должна разбираться с протестующими так же, как полиция в «супердемократичных» США и Западной Европе.

«Тихановский свою «роль» выполнил – создал шумиху, оттянул внимание от претендентов Цепкало и Бабарико, майданом попугали, блогера завернули. И простой обыватель оправдал законные действия. До конца срока сбора подписей осталось несколько дней: дело сделано», – прокомментировала ситуацию «ПолитНавигатору» заместитель председателя движения «Гражданское согласие» Эльвира Мирсалимова.

Соберется ли без Тихановского белорусский Майдан-Площа? Радикальный оппозиционер Эдуард Пальчис считает, что «народная солидарность» сможет противостоять «прессингу власти».

«Как скоро выйдет на свободу Тихановский и вернёмся ли мы вновь в атмосферу страха зависит лишь от нас самих. Сейчас начинается борьба двух стихий: старой совковой репрессивной машины и народной людской солидарности. Кто кого измотает и кто будет готов первым сдаться, во многом и определит политические итоги этого года», – написал Пальчис в своем телеграм-канале.

Тем не менее оставшиеся пока в гонке наиболее популярные альтернативные претенденты на президентский пост экс-банкир Виктор Бабарико и бывший айти-менеджер Валерий Цепкало возмущения по поводу нейтрализации Тихановского не продемонстрировали.

Ранее оба заявляли, что не призывают народ на площадь, хотя конечно пойдут туда, если Майдан все же состоится.

Так что возможно, что Лукашенко удалось придавить беспорядки в зародыше.