03.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Лукашенко вывел из себя даже тишайшего посла РФ


Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, который год после своего назначения в Минск не реагировал на оскорбительные пассажи президента Лукашенко в адрес России, изготовил себе визитки на белорусском языке мове и демонстративно говорил Беларусь вместо Белоруссии, довольно резко высказался об инциденте с необоснованным задержанием 33 россиян.

Его заявление прозвучало в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы хотим, чтобы аргументы, которые предъявляем мы не варьировались, чтобы люди, которые предоставляют эти аргументы, изначально не считались людьми, говорящими неправду», – подчеркнул дипломат.

Он дал понять, что диалог должен вестись не на самом высоком уровне, на что активно намекает Лукашенко, а по линии правоохранительных органов «в поддержку тех многочисленных соглашений, доказавших свою успешность».

«Если совершаются ошибки и какие-то перехлесты, научиться их признавать. В данном случае мы просим об этом белорусскую сторону», – подчеркнул посол.


По его словам, по линии МИД запрошена информация, «которая явилась основанием для такой «необычной», тенденциозной политизированной и несправедливой трактовке причин нахождения россиян на земле Республики Беларусь».

«Мы не очень понимаем, как можно сегодня трактовать подозрения в таком ключе, что это является формальным основанием для заключения под стражу», – сказал Мезенцев.

В устах суперлояльного российского посла, который сменил по просьбе Лукашенко неудобного Михаила Бабича, все вышесказанное звучит как гневная филиппика.

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