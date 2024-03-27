Лукашенко вызвался помочь в расследовании теракта

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У президента Белоруссии Александра Лукашенко есть подозрения по поводу того, кто курировал людей, совершивших кровавый теракт в «Крокус сити холле» – и он поделится ими с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он заявил журналистам в рамках внезапной проверки боеготовности танкового батальона на Ошмянском тактическом направлении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Благодаря камерам обнаружили эту машину. Много машин было под контролем спецслужб России. Взаимодействие белорусов и россиян. Мне часто задают вопрос: могли они пойти в Беларусь? Их кураторы (у нас есть подозрения на некоторых, я Путину позвоню, скажу) они понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты, как Россия перешла на усиленный режим безопасности, так же и у нас. Мне доложил председатель КГБ: мы по самой боевой ситуации привели в готовность свои подразделения. Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели, потому отвернулись и пошли на участок украинской границы», – сказал Лукашенко.

По его информации в задержании террористов были задействованы те же российские воинские части, которые отражали атаку на Россию наемников ВСУ из так называемого «РДК».

Заявления белорусского президента возбудили врагов России. Американский «Институт изучения войны» считает, что своим заявлением Лукашенко пытался предотвратить дискуссии о гипотетических связях нападающих со своей страной, указав на роль белорусских силовиков.

А политолог-иноагент Аббас Галямов злорадствует, что Лукашенко опроверг «украинскую версию», якобы выдвинутую Кремлем.

«Версия про Украину с самого начала выглядела не очень убедительной, а уж после вчерашних откровений Лукашенко в неё могут поверить только откровенно недалёкие или совсем боязливые люди — из тех, кому даже подумать страшно, что с начальством можно не соглашаться», – убеждал Галямов.