Лукашенко взял на себя ответственность за подготовку белорусских боевиков на Украине

10.08.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Александр Лукашенко возложил на себя и на КГБ Белоруссии ответственность за то, что белорусских парней вербовали в лагеря боевиков на Украине. Одним из прошедших подготовку был редактор экстремистского сайта «Нехта» Роман Протасевич, который сейчас находится по домашним арестом.

Об этом Лукашенко заявил на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот возьмите Протасевича (это уже личное). Почему я пошел на такой шаг – он сейчас практически на свободе. Иди, работай. Он решил компьютер поставить – пусть занимается.

Почему я считаю себя в этом виновным. Ведь меня информировали, что в Украине создаются лагеря, где ведется подготовка боевиков. Прежде всего, из числа наших людей. И вот эти сопливые (20 лет ему тогда было или меньше), он поехал в Украину и попал в этот отряд. Но что делали в этом отряде (это, конечно, црушники) – чтобы их замазать (он никакой не боевик, мы изучили) они наших, готовившихся против «диктатора», бросали на донбасскую линию. Специально пулемет, автомат в руки – фотографируйся, выкладывай в сеть. Эта пацанье повыкладывало, а сегодня им говорят: так ты ж боевик на Донбассе. «Да не воевал я в Донбассе». Они мазали их кровью», – отметил белорусский лидер.

Он сообщил, что предоставил возможность следователям из ЛНР допросить Протасевича»

«Но он не стрелял и не убивал людей. Какой он стрелок. Вы же видите. Если б он стрелял, он был бы уже в Донбассе. Они же приезжали сюда и его допросили, я разрешил. Они остались удовлетворенными этим разговором», – сказал Лукашенко.

Ранее председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора отрицал факт допроса Протасевича представителями донбасской республики. В Луганске Протасевича подозревают в организации платной охоты на людей.