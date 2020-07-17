Лукашенко взял Россию в заложники

17.07.2020, Москва, Олег Кравцов

Политически Белоруссия медленно, но уверенно начала дрейфовать в противоположном от России направлении.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на страницах «Московского комсомольца», приходит политический обозреватель Михаил Ростовский.

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Он обращает внимание, что уже никого не удивляет количество бранных слов со стороны Лукашенко в адрес России. Автор предполагает, что, возможно, кто-то в Москве рассчитывает на то, что снижение легитимности и прочности политического положения Лукашенко сузит ему свободу маневра и усилит его зависимость от Кремля.

«Даже если этот расчет правилен, вся его правильность ограничена рамками краткосрочной или самый максимум среднесрочной перспективы. А вот если смотреть в долгую, то обозначившиеся тенденции, напротив, однозначно играют не в нашу пользу. Я очень рассчитываю на то, что все мои мрачные предчувствия не оправдаются. Но факты — упрямая вещь. Белоруссия начала медленно, но верно дрейфовать прочь от России», – убежден обозреватель.

Он также утверждает, что все надежды на прекращение этого процесса «связаны с теряющим свой ресурс политическим лидером, который сам же этот дрейф и инициировал».

«Возникает ситуация, которую даже парадоксальной не назовешь — только извращенной. Москва одновременно и противостоит Батьке, и является его заложником. Конечно, и сам Лукашенко в каком-то смысле оказался заложником политики России. Однако меня почему-то это обстоятельство совсем не успокаивает. В стратегическом плане в российско-белорусских отношениях происходит что-то не то. И боюсь, что после «победы» Лукашенко на шестых для него президентских выборах объем этого «не того» только увеличится», – резюмирует Ростовский.