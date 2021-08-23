Лукашенко взялся кошмарить мигрантами Польшу

23.08.2021 22:34 (Мск), Москва, Елена Острякова

Если раньше через территорию Белоруссии шли в Литву иракские беженцы, то сейчас их сменили афганцы, которые бегут в Польшу.

Об этом сегодня на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавиггатора».

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«Что произошло в последние двое-трое суток. Через Беларусь, вы были правы, несколько десятков, может быть сотен (всех не пересчитаешь), уже афганцев – не иракцев, не сирийцев, а именно афганцев (которых они позвали на Запад, пообещали принять) пошли на Запад. Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. Отловили и под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси. И уже двое или трое суток эти бедолаги, перейдя границу Беларуси, находятся там. Без воды, без еды, под открытым небом. Что такое сидеть на границе – ночью уже у нас 7-8 градусов тепла. Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать», – сказал Лукашенко.

С мая участилось проникновение нелегальных мигрантов через белорусско-литовскую границу. В Минске особо не скрывали, что это «ассиметричный ответ» Вильнюсу за поддержку Беломайдана и беглых оппозиционеров.

Число авиарейсов в Минск из стран Ближнего Востока за последний месяц резко выросло. В среднем на территорию Литвы проникало около 100 человек. На этой неделе произошло качественное изменение ситуации. Число перешедших границу беженцев возросло до 270 в сутки.