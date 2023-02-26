Лукашенко: Я предлагал России войти в состав Белоруссии

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Запад намеренно вбрасывает в СМИ данные о планах России по поглощению Белоруссии к 2030 году, чтобы расшатать ситуацию и взрастить в Минске новые группы недовольных взамен сбежавших за границу змагаров. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил белорусским журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лукашенко заявил, что, возможно, подобные надежды по поглощению были у некоторых групп влияния в Москве несколько лет назад, но сейчас они уже не актуальны. Примечательно, что он дал понять – речь идет о моменте накануне Беломайдана, когда сам Батька активно играл в многовекторность и принимал в Минске госсекретаря США, обещавшего помочь американскими ресурсами на фоне тогдашних трений с РФ.

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«Я не исключаю, что такой документ был три года назад, кода мы подошли к формированию союзных программ. Тогда разные были точки зрения. Разные идеи предлагались. Разными группами, и депутатов наших. Вплоть до вхождения России в состав Беларуси. Помните, говорили: «Вот, надо, чтобы Беларусь вошла в состав России». Почему в состав России? Пусть Россия войдет в состав Белоруссии. Помните, девятнадцатый, двадцатый год? Поэтому это все фигня. Документ древний. А сейчас надо Беларусь встряхнуть и расшатать. 2024-й у нас основной электоральный год. Надо сейчас начинать раскачивать. Эти ж беглые – они там, им уже здесь не помогут. Надо новеньких подготовить. Трудновато, правда, с финансированием. Сейчас же мы за этим смотрим внимательно. Вот поэтому начали потихоньку расшатывать, еще найдут какие-то темы. Заметьте, эта тема одновременно пошла по всем блогерам, сетям, на «дождях», «снегопадах». Это говорит о том, что команду дали. Нас хотят растащить, разорвать», – сказал Лукашенко.

Он уверяет, что с Владимиром Путиным нет расхождений по вопросу того, что вопрос о включении РБ в состав РФ не стоит.

«Вот в последнюю встречу мы с ним долго обсуждали эти вопросы. Открою секрет: вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. У нас отношения дай Бог, чтобы всегда были такими. И после меня, чтобы они были такими. И чтобы наши дети жили в таких условиях. Поэтому не слушайте эту брехню и болтовню. Она рождена, чтобы нас расколоть», – сказал Лукашенко.

Помогающий защитникам Донбасса волонтер Александр Жучковский указывает, что в Минске намеренно продолжают искажать формулировки:

«Формулировка «поглощение Беларуси Россией» нелепа и неправильна (как и «присоединение»). Воссоединение – только так и никак иначе».

Российский политолог Андрей Суздальцев, традиционно критикующий Лукашенко за отказ от воссоединения с Россией под различными предлогами, полагает, что вопрос о «планах поглощения» был специально задан Батьке накануне его визита в Китай, где он будет находиться с 28 февраля по 2 марта.

Суздальцев считает, что Минск, ранее балансировавший между Россией и Западом, после разрыва с последним, теперь постарается вести аналогичную игру с Китаем.

«Лукашенко, опасаясь изменившихся условий послевоенного мира, ищет в Китае нового покровителя и спонсора», – полагает эксперт.

Впрочем, калининградский политолог Александр Носович полагает, что сегодня для России самое главное – возможность размещения войск на территории Белоруссии, что сдерживает Украину, например, от атаки на Приднестровье.

Носович отметил, что такая возможность у России есть «благодаря четкому выбору Минском стороны конфликта и однозначным решениям уровня постоянного военного присутствия ВС РФ в Белоруссии, без всякой геополитической недосказанности».

Носович считает, что Запад в свое время имел шанс поступить хитрее и не до конца разрывать отношения с Лукашенко после подавления Беломайдана.

«А теперь представьте развитие событий, если бы союзной группы войск в Белоруссии не было. Если бы США и ЕС так и не признали законность Лукашенко, но продолжили бы диалог с его представителями, экономическое сотрудничество с белорусскими предприятиями, возродили бы экспертные площадки типа Минского диалога, навязали бы круглый стол с Тихановской… И все это в обмен только на одно условие: никакого постоянного военного присутствия РФ в Белоруссии!» – указывает эксперт.