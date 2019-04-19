Выборы
//exit;
19.04.2019, Минск, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика
Просмотров:

Лукашенко: Я уже навластвовался

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости изменений в Конституцию страны, однако уверяет, что это не связано с намерениями сохранить свои полномочия на более длительный срок.

Лукашенко сегодня во время обращения к народу заявил о необходимости уменьшения полномочий президента в пользу других ветвей власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мне задают вопросы, хотел бы я  оставить эту конституцию своему преемнику. Я прямо говорю – нет. Мы прошли уже тот этап, когда нам нужна была сильная власть. Надо нагружать властными полномочиями другие структуры. Глава государства не должен мотаться по полям и фермам», – сказал Лукашенко.

Он отверг обвинения в том, что новая конституция нужна ему, чтобы удержаться у власти.

«Но это не значит, что мы будем предпринимать какую-то попытку создать такую систему, что Лукашенко вроде ушел и не ушел. Этого в стране не будет. Я вам точно обещаю. Я думаю о будущем своей страны, а не о своей личной власти. Слушайте, я уже навластвовался. Прекратите об этом писать. Некомпетентные люди, кто так думает», – сказал Лукашенко

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть