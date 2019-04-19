Лукашенко: Я уже навластвовался

19.04.2019, Минск, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости изменений в Конституцию страны, однако уверяет, что это не связано с намерениями сохранить свои полномочия на более длительный срок.

Лукашенко сегодня во время обращения к народу заявил о необходимости уменьшения полномочий президента в пользу других ветвей власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне задают вопросы, хотел бы я оставить эту конституцию своему преемнику. Я прямо говорю – нет. Мы прошли уже тот этап, когда нам нужна была сильная власть. Надо нагружать властными полномочиями другие структуры. Глава государства не должен мотаться по полям и фермам», – сказал Лукашенко.

Он отверг обвинения в том, что новая конституция нужна ему, чтобы удержаться у власти.

«Но это не значит, что мы будем предпринимать какую-то попытку создать такую систему, что Лукашенко вроде ушел и не ушел. Этого в стране не будет. Я вам точно обещаю. Я думаю о будущем своей страны, а не о своей личной власти. Слушайте, я уже навластвовался. Прекратите об этом писать. Некомпетентные люди, кто так думает», – сказал Лукашенко